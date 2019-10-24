Son Dakika Haberleri: Putin, Afrika ile "askeri-teknik iş birliğini" geliştirmek istiyor
Son Dakika Güncel Putin, Afrika ile 'askeri-teknik iş birliğini' geliştirmek istiyor

Putin, Afrika ile "askeri-teknik iş birliğini" geliştirmek istiyor

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ile askeri-teknik alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Rusya, çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ettiği 30'dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik iş birliği anlaşmaları yapmış durumda.

Putin, Afrika ile

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ile askeri-teknik alanda iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Rusya, çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ettiği 30'dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik iş birliği anlaşmaları yapmış durumda. Bu alandaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Putin, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika forumunda yaptığı konuşmada, Afrikalı ülkelerin Rusya tarafından düzenlenen askeri teknik forum ve tatbikatlara aktif olarak katıldıklarını söyledi.

Afrika ülkelerinin askeri ve kolluk görevlilerini Rus eğitim kurumlarında eğitmeye devam etmek için hazırlandıklarını anlatan Putin, "Şu anda, 20 Afrika ülkesinden askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığı üniversitelerinde eğitim görüyor." diye konuştu.

Rusya'nın Afrika ile askeri-teknik alanda iş birliğini daha da geliştirmek istediğini vurgulayan Putin, "Rusya, çok çeşitli silah ve teçhizat tedarik ettiği 30'dan fazla Afrika ülkesiyle askeri-teknik iş birliği anlaşmaları yapmış durumda. Tedarik ettiğimiz bazı ürünlerden ücret almadık. Bu alandaki iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Terörle mücadele konusunda da Afrika ile iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Putin, "Teröre karşı ortak çabanın artırılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Rusya ve Afrika ülkelerinin askeri ve istihbarat kurumları arasındaki temasları güçlendirmeyi, atılacak adımları koordine etmeyi ve ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev ise bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin 55 milyar dolarlık silah ihracatı portföyünün 3'te birini Afrika ülkelerinin oluşturduğunu söylemişti.

Vladimir Putin, Afrika, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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