Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

09.04.2022 17:37
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda Karabağ'ı görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda Karabağ'ı görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Karabağ meselesinin ele alındığı görüşmede, Aliyev ile Paşinyan'ın 6 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı görüşmenin sonuçları istişare edildi.

Görüşmede, Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanması ve bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konularında Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırın belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması ve barış anlaşmasının hazırlığı konularının da ele alındığı görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Paşinyan, 19 Nisan'da Moskova'yı ziyaret edecek

Ermenistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada ise Paşinyan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Rusya ve Ermenistan arasında ekonomi alanındaki iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alanla ilgili konuların Paşinyan'ın 19 Nisan'da Rusya'ya gerçekleştireceği resmi ziyarette ele alınması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki Operasyonun 'Yakın Gelecekte' Bitmesini Umuyor Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki Operasyonun 'Yakın Gelecekte' Bitmesini Umuyor

Vladimir Putin, Ermenistan, Nisan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:43:25. #1.12#
SON DAKİKA: Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement