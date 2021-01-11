Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi - Son Dakika

Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi

11.01.2021 19:19
Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi.

Kremlin Sarayı'nda 4 saate yakın yapılan görüşme sonrasında üç lider gazetecilere açıklama yaptı.

Putin, Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım'da yapılan anlaşmalardaki hükümlerin genel olarak yerine getirildiğini belirterek, bölgede geçici olarak bulunan Rus askeri birliklerinin görevini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Bugünkü görüşmenin önemli ve yararlı olduğunu dile getiren Putin, Dağlık Karabağ'da ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine yönelik ortak bildiri imzalandığını duyurdu.

Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık. Bu amaçla, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan başbakan yardımcılarının başkanlığında çalışma grubu oluşturulacak." dedi.

Bu bağlamda, kısa zamanda uzmanlardan grupların ve bölgede altyapının ve ekonominin geliştirilmesiyle ilgili planın oluşturulacağını belirten Putin, yapılan anlaşmaların hem Azerbaycan hem de Ermenistan halkları, genel olarak Dağlık Karabağ bölgesi ve Rusya'nın çıkarları için yararlı olacağını söyledi.

Aliyev: "Bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgenin güvenli şekilde kalkınmasını sürdürebilmek adına bugünkü görüşmenin önemli olduğunu kaydetti.

Ateşkesten bu yana 2 ay geçtiğini ve bugün 10 Kasım tarihli anlaşmanın tarafları olan ülkelerin liderleri olarak bir araya geldiklerini dile getiren Aliyev, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bölgedeki ekonomik duruma ve altyapıya ilişkin imzalanan bildirinin önemine değindi.

Aliyev, "Bugün imzalanan bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya koyuyor çünkü ateşkes anlaşmasının bir maddesi de ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılmasına yönelikti. Bu konu bölgenin kalkınmasını hızlandırabilecek, güvenliğini güçlendirebilecektir." dedi.

Ulaşım bağlantılarının açılmasının Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya halklarının ve komşu ülkelerin çıkarlarına olduğunu ifade eden Aliyev, komşu ülkelerinin de ulaşım bağlantılarının oluşturulmasına yönelik sürece katılacaklarına emin olduğunu, hızlı ve etkin sonuç verecek alanlar bulmaya yönelik adımlar atmaya devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aliyev, 10 Kasım'daki anlaşmanın etkin şekilde uygulandığını belirterek, "Anlaşmadaki çoğu madde tamamlandı. Rus barış gücü görevini etkin şekilde yerine getiriyor. 2 ay boyunca, küçük olayların yaşandığı durumlar haricinde, endişe yaratacak bir durum yaşanmadı. Bu da Dağlık Karabağ çatışmalarının geride kaldığına yönelik inancı yükseltiyor. Geleceği düşünmemiz gerekiyor. Komşular olarak birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması, bölgesel istikrarı ve güvenliği artırmaya yönelik gayretleri nasıl artırabileceğimizi düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Paşinyan: "Anlaşma bölgenin ekonomik görünüşünü değiştirecek"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlıkların hala çözülmediğini öne sürerek, pek çok sorunun çözülmesi gerektiğini savundu. Dağlık Karabağ'ın statüsü meselesinin çözüm bekleyen sorunlardan olduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile bu konuları müzakereye devam edeceklerini belirtti.

Bugünkü görüşmede savaş esirlerinin değişimi konusunun çözülmediğini aktaran Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşmasının 8. maddesinin tam olarak uygulanmadığını iddia etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki ekonomi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesine ilişkin ortak bildirinin çok önemli olduğunu dile getiren Paşinyan, "Bu bildiriyle vardığımız anlaşma bölgemizin ekonomik tarzını ve görünüşünü değiştirecek. Bugün imzalanan bildiri Karabağ'da daha çok güvenlik garantisi sağlayacaktır. Elbette yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız. Maalesef bütün sorunların çözümü tek bir görüşmeyle mümkün değildir. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak açıklamanın ardından Rus lider Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı ikili görüşmeye geçti.

Vladimir Putin, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Koç: Mesut Özil transferine eskisinden daha yakınız Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2. kez koronavirüsü yendi Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü Tunceli'de vurulan yaban keçisi can çekişerek öldü         
19:03
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi! 3 ülke ortak çalışma grubu kuracak         
18:46
Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi Emekli kadın, 6'ıncı kattaki evinin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi         
18:29
Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı Cinnet getiren kadın, sokak ortasında kocasına mermi yağdırdı         
18:24
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti         
17:53
Eksi 15 derecede direği yalayınca dili yapıştı, gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu Eksi 15 derecede direği yalayınca dili yapıştı, gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu         
17:32
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor         
16:38
Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak         
16:22
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 19:23:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei