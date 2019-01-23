Putin: "Anayasa Komitesi Çok Önemli Bir Alan. Sahadaki Başarımızı Pekiştirecek Olan Bir Çalışmadır.
1 saat önce
Putin: "Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır.
Putin: "Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır. Tüm taraflar arasında diyalog kurulması lazım"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:14 Kaynak: AA
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