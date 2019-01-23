Putin: "Anayasa Komitesi Çok Önemli Bir Alan. Sahadaki Başarımızı Pekiştirecek Olan Bir Çalışmadır.

Putin: "Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır.

Putin: "Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır. Tüm taraflar arasında diyalog kurulması lazım"

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