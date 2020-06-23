Putin anayasa oylaması öncesinde ekonomiye ilişkin vaatlerini açıkladı - Son Dakika

Putin anayasa oylaması öncesinde ekonomiye ilişkin vaatlerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine yönelik vaatlerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiren Rus ekonomisine yönelik vaatlerini duyurdu.

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Putin, Rus kanallarında canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, 1 Temmuz'da düzenlenecek anayasa değişikliklerine yönelik oylama öncesinde çeşitli ekonomik destek paketleri açıkladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Rusya'da işsizliğin arttığına işaret eden Vladimir Putin, "Şimdi insanlara işlerini tekrar kazandırmamız gerekiyor. 2021'e kadar iş gücü piyasasını tekrar eski haline döndürebilmeliyiz." dedi.


Ailelere çocuk başına 10 bin ruble ödeme yapılacağını belirten Putin, "Doktorlara ve sağlık görevlilerine ödemeler de 2 ay daha uzatıldı." diye konuştu.

Ülkede yıllık geliri 5 milyon ruble üzerinde olanların gelir vergisinde de artışa gidileceğini anlatan Vladimir Putin, "Ocak 2021'den itibaren yılda 5 milyon rubleden fazla kazananların gelir vergisi yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkacak. Bunun bütçeye yıllık 60 milyar ruble fazla gelir sağlamasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'da faaliyet gösteren bilişim şirketlerine yönelik vergi indirimlerinin yapılacağına işaret eden Putin, "Bilişim şirketlerinin gelir vergisi yüzde 20'den yüzde 3'e düşürülecek. Bu şartlar bilişim sektörü açısından Hindistan veya İrlanda gibi ülkelerden daha iyi olacak." dedi.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.

Analistler, Rusya'da gerçek işsiz sayısının 10 milyon civarında olduğunu, söz konusu rakamın yıl sonuna kadar 20 milyona çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Putin'in 2024'teki devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması 1 Temmuz'da yapılacak.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:09 Kaynak: AA

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