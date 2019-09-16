Putin Ankara'dan ayrıldı
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Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran... Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:37 Kaynak: AA
4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi