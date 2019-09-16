Son Dakika Haberleri: Putin Ankara'dan ayrıldı
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Putin Ankara'dan ayrıldı

33 dakika önce

Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya -İran...

Rusya Devlet Vladimir Putin'in araç konvoyunun Esenboğa Havalimanı'na gelmesi

Putin'in uçağına binmesi ve el sallaması

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün düzenlenen "Türkiye-Rusya - İran Üçlü Zirvesi"ne katılımının ardından Ankara'dan ayrıldı.

Putin Ankara'dan ayrıldı

Esenboğa Havalimanı, Vladimir Putin, Ankara, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:37 Kaynak: AA
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