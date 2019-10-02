Son Dakika Haberleri: Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi
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Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi

Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi.


Başkent Moskova'da enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konulu bir konferansa katılan Putin, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale etmekten daha önemli işleri olduğunu ve böyle bir iddiada bulunmanın saçma olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:46 
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