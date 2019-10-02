Putin, azil süreci başlatılan Trump'la yaptığı görüşmelerin yayınlanabileceğini söyledi
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddiasının 'saçmalık' olduğunu söyleyerek, "Trump ile yaptığımız görüşmeler yayımlanabilir." dedi.
Başkent Moskova'da enerji ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konulu bir konferansa katılan Putin, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale etmekten daha önemli işleri olduğunu ve böyle bir iddiada bulunmanın saçma olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:46
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