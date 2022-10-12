Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi

12.10.2022 13:26

St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hareketi Batı'ya bir mesaj olarak yorumlandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" ifadesini kullandı.

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

ARABASINA DA PUTİN'İN VERDİĞİ MONTLA BİNDİ

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

HEDİYE EDİP ETMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdir" dedi. Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Vladimir Putin, Petersburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi - Son Dakika
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