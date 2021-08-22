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Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı - Son Dakika

Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı

22.08.2021 15:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Afgan mültecileri Orta Asya'ya yerleştirme fikrini "aşağılayıcı" bularak sert tepki gösterdi. Afganistan'daki durumun doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini belirten Putin, "Afganistan'daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve sığınmacıların durumunu değerlendirdi. Putin, militanların sığınmacı görünümünde ülkesine girmelerini istemediğini belirtti.

"GÜVENLİĞİMİZ AFGANİSTAN'LA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ"

Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle başkent Moskova'da bir araya gelen Rus lider, burada yaptığı açıklamada, "Rusya'nın güvenliği, Afganistan'daki durumla doğrudan ilişkili." dedi. Afganistan'da istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Putin, Batılı ülkelerde birlikte bu konuda çalışacaklarını söyledi.

"BATI'NIN ORTA ASYA FİKRİ AŞAĞILAYICI"

Putin, diğer taraftan Batı'nın Afganistan'dan gelen mültecileri ABD ve Avrupa'ya vize alana kadar Orta Asya'ya yerleştirme fikrine karşı olduğunu belirterek, bu tutumu "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

"MÜLTECİ KİSVESİ ALTINDA MİLİTAN İSTEMİYORUZ"

Kommsersant gazetesinin haberine göre, ülkesine olası göçmen akınına dikkat çeken Rus lider, "Bu ülkelere vizesiz gönderebiliyoruz ama vizesiz almak istemiyoruz. Sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım. Ülkemizde mülteci kisvesi altında militanların ortaya çıkmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı
Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Afganistan, Mülteci, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Batı'nın Afgan mülteci planına tepkisi sert oldu: Aşağılayıcı - Son Dakika Dünya


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