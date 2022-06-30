Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi - Son Dakika
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Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi

30.06.2022 21:42
Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin kısıtlamalar getirerek dünyada tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını belirterek, "Yaptırımlar nedeniyle bozulan tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulması son derece önemlidir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin kısıtlamalar getirerek dünyada tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını belirterek, "Yaptırımlar nedeniyle bozulan tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulması son derece önemlidir." dedi.

Putin ile Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Endonezya'nın Asya Pasifik bölgesinde kilit ortaklardan biri olduğunu, ikili ilişkilerin "yapıcı" ve "tutarlı" şekilde geliştiğini belirten Putin, "2021'de ikili ticaret hacmi yüzde 40'tan fazla büyüdü. Bu yılın ilk 5 ayında ise büyüme oranı yüzde 65 oranına ulaştı." diye konuştu.

Putin, Endonezya ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına önem verdiklerini dile getirerek, bu konudaki anlaşma taslağı ile ilgili görüşmelerin yılın sonuna kadar yapılacağı ve verimli sonuçlanacağı umudunu paylaştı.

Gıda ürünleri ve gübre dahil tarım ürünlerinin küresel piyasalara tedarik edilmesi sorununa da değinen Putin, şöyle devam etti:

"Gıda piyasalarındaki dengesizlik, bazı ülkelerin yıllarca sorumsuz makroekonomik siyaset, kontrolsüz emisyon ve teminatsız borçların birikiminin sonucudur. Durum, pandeminin başlamasıyla kötüleşti. Bununla birlikte, Batılı ülkeler, ekonomi alanında izledikleri siyasetteki hatalarını kabul etmek istemeyerek, Rusya ve Belarus'tan gübrenin sevkiyatına yönelik kısıtlamalar uygulayarak, Rus tahılının uluslararası piyasalara ihracatını zorlaştırarak, dünyada tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırıyor."

Rusya'nın gıda ürünlerinin üretimi ile ihracatında öncülük etmeye devam ettiğini belirten Putin, "Tarım ürünlerini 161 ülkeye tedarik ediyoruz. Geçen yıl 43 milyondan fazla ton tahıl ihraç ettik. Bunlardan 33 milyonu buğdaydır. Bu yıl söz konusu ürünlerden 50 milyon ton ihraç etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Endonezya ve diğer "dost" ülkelerin gübreye ve gübrenin üretimi için hammaddeye olan taleplerini karşılamaya hazır olduklarını dile getiren Putin, Rusya'nın dünyada mineral gübre üretimindeki payının yüzde 11 olduğunu söyledi.

Putin, "Elbette, gıda, gübre, enerji ve diğer kritik ürünlerin tedarikine ilişkin sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam etme niyetindeyiz. Bu bağlamda, yaptırımların bozduğu tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulması son derece önemlidir." dedi.

Widodo ile görüşmede Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Putin, Endonezya'nın G20 zirvesini düzenleme yönündeki girişimlerine destek verdiklerini dile getirdi.

"Ukrayna'daki durumun barış yoluyla çözülmesi önemli"

Endonezya Devlet Başkanı Widodo da dünyada barışın sağlanması sürecine katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu bağlamda dün Kiev'i, bugün de Moskova'yı ziyaret ettim. Mevcut durumun zor olmasına rağmen, meselenin barış yoluyla çözülmesi yolundan gidilmesi ve açık diyaloğun sağlanması önemlidir. Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin mesajını ilettim ve iki lider arasında iletişimin kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduğumu ifade ettim." diye konuştu.

Küresel piyasalarda gıda ile ilgili soruna değinen Widodo, "Gıda ve gübre, uluslararası toplum için önemlidir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüzlerce kişi gıda tedarik zincirlerinin bozulmasından dolayı acı çekiyor. Putin'in sadece Rusya'dan değil, Ukrayna'dan da gıda ürünlerinin ve gübrenin sevkiyatının güvenliğini garanti etmesine değer veriyorum." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yöndeki gayretlerine destek verdiklerini dile getiren Widodo, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce biteceği ve gıda krizinin çözüleceği umudunu paylaştı.

Widodo, "Tüm dünya liderlerini çok taraflılık, barış ve iş birliği ruhunu canlandırmaya çağırıyorum. Barış, ancak bu ruhla sağlanabilir." dedi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Batı'nın tarım ürünlerinin üretim sürecini istikrarsızlaştırdığını söyledi - Son Dakika

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