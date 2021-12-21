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Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin "ültimatom" olmadığını söyledi - Son Dakika

Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin "ültimatom" olmadığını söyledi

21.12.2021 17:34
Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin "ültimatom" olmadığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya gönderdikleri güvenlik garantilerine ilişkin teklifin ültimatom olmadığını belirterek "Silahlı çatışmalar, kan dökülmesi kesinlikle bizim tercihimiz değil, olayların böyle gelişmesini istemiyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya gönderdikleri güvenlik garantilerine ilişkin teklifin ültimatom olmadığını belirterek "Silahlı çatışmalar, kan dökülmesi kesinlikle bizim tercihimiz değil, olayların böyle gelişmesini istemiyoruz. Sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz." dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı genişletilmiş yönetim toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenlik garantileri teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'ya gönderdikleri bu tekliflerin "Rusya'dan ültimatom" olarak yorumlandığını hatırlatan Putin, "Bu bir ültimatom mu, değil mi? Tabii ki değil." ifadesini kullandı.

"Geri çekilecek yerimiz yok"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım kararı olmadan ABD'nin önceki yıllarda sözde çıkarları ve güvenliği için kendi topraklarından binlerce kilometre ötede her şeyi yaptığını belirten Putin; Yugoslavya, Irak ve Suriye'nin bombalanmasını hatırlattı.

Putin, "Şimdi Ukrayna topraklarında yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları ve yapmayı planladıkları şey, ulusal sınırımızdan binlerce kilometre uzakta değil. Burası bizim evimizin eşiğinde. ve daha fazla geri çekilecek hiçbir yerimiz olmadığını anlamalılar." dedi.

"ABD Ukrayna'ya hipersonik silah koyacak"

ABD'nin henüz hipersonik silahının olmadığını söyleyen Putin, bu silahın ne zaman ortaya çıkacağını bildiklerini, Washington'un bunu saklayamayacağını savundu. Putin, "Ukrayna'ya hipersonik silahlar koyacaklar. Bu, onları hemen kullanacakları anlamına gelmez, çünkü zaten bizim Tsirkonumuz var, onlar henüz buna sahip değil." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte komşu ülkeden aşırılıkçıların silahlandırılarak uygun koşullarda Rusya topraklarına gönderileceğini kaydeden Putin, "Bu tehdidi görmüyoruz mu zannediyorlar? ya da Rusya'ya yönelik oluşturulan tehditlere çaresizce bakacağımızı mı zannediyorlar?" diye konuştu.

Bütün sorunun bu olduğunu ifade eden Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ilerleyecek bir yerimiz yok. Silahlı çatışmalar, kan dökülmesi kesinlikle bizim tercihimiz değil, olayların böyle gelişmesini istemiyoruz. Sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. En azından açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş yasal garantilere sahip olmak istiyoruz. Kağıt üzerinde yazılıp Brüksel ve Washington'a gönderilen tekliflerimizin anlamı budur. ve onlara açık, kapsamlı bir cevap almayı umuyoruz."

Ortakların bu konuda çalışmaya hazır olduklarına dair bazı sinyaller olduğuna dikkati çeken Putin; yapıcı, anlamlı müzakereler için sabırsızlandıklarını, görünür ve belirli bir zaman dilimi içinde, herkes için eşit güvenlik sağlayacak nihai bir sonuç için çaba göstereceklerini vurguladı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Batı'ya gönderdikleri güvenlik teklifinin 'ültimatom' olmadığını söyledi - Son Dakika


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