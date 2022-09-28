Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir - Son Dakika
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Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir

28.09.2022 12:04
Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir

Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl ve gübre ürünlerine getirdiği yaptırımların, küresel gıda güvenliğine yönelik büyüyen bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl ve gübre ürünlerine getirdiği yaptırımların, küresel gıda güvenliğine yönelik büyüyen bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

MOSKOVA, 28 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu yılki tahıl hasadının 150 milyon tonla rekor kırabileceğini söyledi. Kremlin Salı günü, tarlalardaki mevsimsel çalışmaların ilerleyişi hakkındaki bir toplantıda konuşan Rus liderinin, "Şu ana kadar 138,7 milyon ton tahıl harman edilmiş durumda. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte birlik artışa işaret ediyor" dediğini bildirdi. "Uzmanlara göre toplam tahıl hasadı 150 milyon tona ulaşabilir" diyen Putin, hasadın yurtiçi talebi tümüyle karşılayıp ihracatı artıracağını kaydetti. Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl ve gübre ürünlerine getirdiği yaptırımların, küresel gıda güvenliğine yönelik büyüyen bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunan Putin, kötüleşen durumdan Batılı ülkelerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin: Rusya'nın Toplam Tahıl Hasadı Bu Yıl 150 Milyon Tonla Rekor Kırabilir - Son Dakika
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