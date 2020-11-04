Putin, "bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında provokasyon yapıldığını" söyledi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden provokatörlerin eylemlerinin toplumda yıllarca sürebilecek çatışmalara neden olabileceğini belirtti.

Putin, Rusya Ulusal Birlik Günü nedeniyle ülkesindeki dini temsilciler ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Konuşmasında Rusya için etnik ve dinler arası barışın çok önemli olduğunu anlatan Putin, bu alanda mümkün olduğu kadar hassas ve yapıcı hareket etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bazı ülkelerde durumun zor olduğunu belirten Putin, "İfade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden, bunu şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullanan çeşitli provokatörlerin eylemlerinin neye yol açtığını görüyoruz. Buradan çıkan sonuç şu: Toplumda çatışmalar kar topu gibi büyüyor ve bu, yıllarca, on yıllarca devam edebilir." ifadesini kullandı.

Putin, konuşması esnasında masasının üzerine koyduğu Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Kangyur'dan alıntılar yaptı. Putin, Kur'an-ı Kerim'den sevgi, iyilik ve bu hasletlerin mükafatlarına ilişkin Şura Suresi 23. ayet ve Nahl Suresi 128. ayetlerinin Rusçasını okudu.