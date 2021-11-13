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Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı'nın yarattığını söyledi - Son Dakika

Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı'nın yarattığını söyledi

13.11.2021 13:34
Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı'nın yarattığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batılı ülkelerin yarattığını belirterek "Herkes Irak'ta askeri operasyonlara katıldı ve şimdi Irak'tan çok sayıda Kürt sınırda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizini Batılı ülkelerin yarattığını belirterek "Herkes Irak'ta askeri operasyonlara katıldı ve şimdi Irak'tan çok sayıda Kürt sınırda. 20 yıl Afganistan'da savaştılar şimdi sınırda daha fazla Afgan var. Belarus'un bununla hiçbir ilgisi yok." dedi.

Putin, Rossiya-1 devlet televizyon kanalındaki Moskova.Kremlin.Putin programında, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Krizle ilgili Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birbirleriyle konuşmadıklarını hatırlatan Putin, "Ancak Lukaşenko ve Şansölye Merkel birbirleriyle konuşmaya hazırlar. Bunun yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini ve Avrupa Birliği (AB) ile AB'nin önde gelen ülkeleriyle en azından Federal Cumhuriyet ile Belarus arasında bu tür doğrudan temas kurulmasının mümkün olacağını umuyorum. Bu çok önemli çünkü göçmenler Almanya'ya yöneliyorlar." diye konuştu.

Göçmen krizinin sebebi Batılı ülkeler

Göçmen krizinin nereden kaynaklandığını unutmamak gerektiğine dikkati çeken Putin, "Belarus mu bu sorunun öncüsü? Hayır, bunlar Batılı ülkelerin, Avrupalı ülkelerin kendileri tarafından yaratılan sebeplerdir. Bunlar, siyasi, askeri ve ekonomik niteliktedirler. Askeri nitelik çünkü herkes Irak'ta askeri operasyonlara katıldı ve şimdi Irak'tan çok sayıda Kürt sınırda. 20 yıl Afganistan'da savaştılar şimdi sınırda daha fazla Afgan var. Belarus'un bununla hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

Putin, bu göç hareketinin ekonomik sebepleri olduğunu da belirterek Avrupa'da göçmenler için oldukça yüksek sosyal destekler olduğunu hatırlattı. Orta Doğu'da bir petrol ülkesinde çalışanların, Avrupa'da çalışmayan göçmenden daha az kazandığına dikkati çeken Putin, bu yüzden insanlar için Avrupa'nın cazip olduğunu, Avrupa ülkelerinin bu politikaları güttüğünü dile getirdi.

Ayrıca Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin Polonyalı güvenlik güçlerince dövüldüğünü, başlarının üzerinden silahla ateş edildiğini, geceleri çocuklar ve hamile kadınların bulunduğu bölgede sirenler çalındığını ve projektörler kullandığını söyleyen Putin, "Bu, Batılı komşularımızın tüm politikasının temelinde yatan hümanizm fikirleriyle uyuşmuyor." diye konuştu.

Çözüm Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında kurulacak temasta

Putin, hem Belarus hem Polonya hem Almanya hem de diğer Avrupa ülkelerinin çıkarları doğrultusunda bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizerek "Belarus yönetimi ile Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin yönetimi arasında doğrudan temasın bu sorunların çözümüne yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

Rusya'nın, söz konusu göçmen kriziyle ilgisi olmadığını vurgulayan Putin, bu hususta kendilerine hiçbir sebep göstermeden sorumluluk yüklenmeye çalışıldığını, halbuki Rus havacılık şirketlerinin bu kişileri taşımadığını ifade etti.

Bu insanların charter seferlerle taşındığını aktaran Putin, göçmenlerin Avrupa'ya nakli için ana bağlantıları Avrupa'da bulunan belirli grupların uzun süredir faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Rusya'nın Belarus'la askeri alanda tatbikatlar çerçevesinde Belarus üzerinde savaş uçağı uçurduğunu anımsatan Putin, bu tatbikatları sürekli yaptıklarını, Batılı ülkelerin de sürekli planlı ve plansız farklı türlerde tatbikatlar yaptığını hatırlattı.

Lukaşenko, Avrupa'ya doğal gazı kesme talimatı verebilir

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun, Avrupa'ya giden Rus doğal gazını kesebileceğine ilişkin ifadelerini de değerlendiren Putin, iyi bir şey olmamasına rağmen Lukaşenko'nun muhtemelen bunu yapabileceğini, bu hususta kendisiyle konuşacağını ifade etti.

Ukrayna'nın 2008'de Avrupa'ya giden doğal gazı kestiğini hatırlatan Putin, "Teorik olarak elbette Lukaşenko transit ülkenin devlet başkanı olarak muhtemelen Avrupa'ya olan arzımızı kesmek için talimat verebilir. Her ne kadar bu, transit sözleşmemizin ihlali olsa da umarım bu noktaya gelmez ama bir yandan da sürekli ona (Lukaşenko'ya) karşı yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor ve uyguluyorlar. Ancak bu, Avrupa'nın enerjisine, Avrupa'nın enerji sektörüne büyük zarar verecek ve bir transit ülke olarak Belarus ile ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Karadeniz'de durumu büyütmek istemiyor

Karadeniz'deki ABD ve NATO askeri tatbikatları ile ilgili de konuşan Putin, bu tatbikatların plansız gerçekleştirildiğini, sadece güçlü gemi gruplarının değil, stratejik uçaklar dahil hava araçları kullanıldığını vurguladı.

Bu uçakların stratejik silahlar taşımasının kendileri için "ciddi bir meydan okuma" olduğuna dikkati çeken Putin, "Savunma Bakanlığımızın Karadeniz'de plan dışı tatbikat gerçekleştirme önerisi var. Ancak bunun uygun olmadığına ve orada ilaveten durumu büyütmek gerekmediğini düşünüyorum. Bu yüzden Rusya Savunma Bakanlığı sadece orada gemi ve uçaklara eşlik etmekle sınırlı iş yapıyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, Polonya, Belarus, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batı'nın yarattığını söyledi - Son Dakika


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