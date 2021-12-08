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Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi - Son Dakika

Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

08.12.2021 00:53
Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti talebinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti talebinde bulundu.

Kremlin Sarayı, Putin ve Biden'ın, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği ve yaklaşık 2 saat süren görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin "açık" ve "iş odaklı" olduğu belirtilen açıklamada, iki liderin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği zirvenin sonuçlarının uygulanmasını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri ilgilendiren konular ile ortaya çıkan diğer sorunların değerlendirilmesinde, üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ve 'Cenevre ruhu'nun korunmasının önemi vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Putin ve Biden'ın, iki ülkenin 2. Dünya Savaşı döneminde müttefik olduğuna dikkati çektiği ifade edilen açıklamada, bu müttefikliğin, ortak çalışmaların ve etkileşimin oluşturulmasında örnek olması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

Ukrayna meselesi

Ukrayna meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, 2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmasında "ilerlemenin olmadığı" dile getirildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Putin, örnekler vererek, Kiev'in, Minsk anlaşmaları ile Normandiya Formatı'nda varılan anlaşmaları tamamen demonte etme yönündeki yıkıcı çizgisini ve Donbass'a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Joe Biden ise Rus askeri birliklerinin, Ukrayna sınırının yakınlarında hareketliliğinin sözde tehlikeli nitelikte olduğuna dikkati çekti ve ileride gerginliğin artması durumunda ABD ile müttefiklerinin uygulamaya hazır olacağı yaptırımları belirtti."

Kremlin Sarayı'nın açıklamasında, "NATO, Ukrayna topraklarının keşfedilmesi yönünde tehlikeli girişimlerde bulunuyor ve sınırlarımızın yakınlarında askeri potansiyelini geliştiriyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenilir ve yasal düzeyde garantilerin alınmasıyla ilgilidir. İki lider, temsilcilerine bu hassas konularda istişareleri başlatma talimatının verilmesi konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bilgi güvenliği ve İran nükleer anlaşması

Bilgi güvenliği konusunun da ele alındığı görüşmede, siber saldırılarla mücadelede etkileşimin sürdürülmesi için hazır olunduğu vurgulandı.

Görüşmede, İran nükleer anlaşması da ele alınırken, Putin, bu anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini belirtti.

İkili ilişkiler

İkili ilişkilerdeki sorunların da ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD arasındaki iş birliğinin hala "tatmin edici durumda olmadığına" dikkat çekildi.

Görüşmede, Putin, Biden'a iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerine getirilen önlemleri sıfırlamayı teklif etti.

Putin ve Biden, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından sorumluluğu dikkate alarak diyalog ve etkileşimi devam ettireceklerini dile getirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Joe Biden, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Biden'dan NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine dair garanti istedi - Son Dakika


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