Putin, Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry ile görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Kerry'nin Rusya ziyareti esnasında Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve uluslararası iklim değişikliği gündeminin farklı yönlerini müzakere ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Putin, Rusya'nın Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmasına büyük önem verdiğini belirterek, bu alanda siyasetten arındırılmış profesyonel bir diyaloğu savunduğunu ifade etti." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede bu bağlamda 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı hazırlık konularının gündeme geldiği kaydedildi.

Rusya'nın Arktik Konseyi'nin halihazırdaki başkanlığı bağlamında Arktik'teki iş birliği ile ilgili konuların da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Genel olarak bakıldığında, iklim konularının, Rusya ve ABD'nin ortak çıkar ve benzer yaklaşımlara sahip olduğu alanlardan biri olduğu belirtildi." ifadesine yer verildi.