Son Dakika Haberleri: Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.
Son Dakika Güncel Putin: 'Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.

Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.

1 saat önce

Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.

Putin:

Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak"

Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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