Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.
1 saat önce
Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:00 Kaynak: AA
Putin: "Bölgedeki barışı ve istikrarı, Türkler ve Suriyeliler birlikte sağlayacak. Karşılıklı saygı olmazsa bu mümkün olmayacak"
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