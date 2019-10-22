Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.
1 saat önce
Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak"
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