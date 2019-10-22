Son Dakika Haberleri: Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.
Son Dakika Güncel Putin: 'Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.

Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.

1 saat önce

Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz.

Putin:

Putin: "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak"

Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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