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Putin, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü - Son Dakika

Putin, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

16.02.2022 15:27
Putin, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştü.

Putin, Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Brezilya ile uluslararası platformlarda aktif olarak ortak çalıştıklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlamalara rağmen iki ülke arasında ticaret hacminin yüzde 87'ye ulaştığına dikkati çeken Putin, Brezilya'nın Latin Amerika'daki önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Bolsonaro da yaptığı konuşmada, "Rusya ile dayanışma duygusu hissediyoruz. Çeşitli alanlarda özelikle de savunma, petrol ve gaz, tarım alanlarında iş birliği için iyi umutlarımız var." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile görüştü - Son Dakika


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