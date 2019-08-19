Son Dakika Haberleri: Putin, bu kez Türk firmasının yaptığı havalimanını açacak
Son Dakika Dünya Haber

Putin, bu kez Türk firmasının yaptığı havalimanını açacak

1 saat önce

Daha önce Rusya'daki, stratejik öneme sahip Mercedes fabrikasını yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk firması Esta Construction'un inşa ettiği Saratov'daki Gagarin Havalimanı'nda ilk deneme uçuşu başarı ile yapıldı.

Putin, bu kez Türk firmasının yaptığı havalimanını açacak, System.String[]
Daha önce Rusya'daki, stratejik öneme sahip Mercedes fabrikasını yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk firması Esta Construction'un inşa ettiği Saratov'daki Gagarin Havalimanı'nda ilk deneme uçuşu başarı ile yapıldı. Gözler, Putin'in yapacağı 27 Ağustos'taki açılışa çevrildi.
Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737-800 tipi uçak, Saratov'daki yeni Gagarin Uluslararası Havalimanı'na inerek ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Havacılık ritüeli gereği piste inen ilk uçak, itfaiye ekipleri tarafından 'su takı' ile karşılandı.
Rusya'nın resmi havayolu şirketi Aeroflot'un yan kuruluşu olan Pobeda Airlines'e ait uçak, Moskova'dan kalkarak Meclis alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı Alexander Neradko, yatırımcı temsilcileri ve havalimanı inşaatı projesinin diğer katılımcıları ile birlikte Gagarin Havalimanı'na indi. Uçuşta, Esta Construction'un sahibi Bahattin Demirbilek ve Rusya Genel Müdürü Erdal Güner de yer alırken; ilk yolcuları, Vali Valery Radaev ve Saratovlu eski havacılar karşıladı.
Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin'in adını taşıyan havalimanının inşaatını yapan Demirbilek, havalimanına konulan uzay mekiğinin yanında poz vererek, stratejik projeleri Türk kalitesi ile inşa etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Devletin ve bölge yönetimi ile özel yatırımcının ortaklığı ile yapılan havalimanının toplam maliyet 20 milyar ruble olarak tahmin ediliyor.
Yılda bir milyon yolcu kabul etmesi planlanan havalimanının yolcu terminali 23 bin metrekareden oluşuyor. Havalimanının pisti, üç bin metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Havalimanı, Boeing 767-300 ER tipi büyük uçakları da kabul edebilecek teknik özelliklere sahip olurken; 21 de park yeri mevcut.


Vladimir Putin, Mercedes, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin, bu kez Türk firmasının yaptığı havalimanını açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]