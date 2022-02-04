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Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geldi - Son Dakika

Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geldi

04.02.2022 14:00
Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

South China Morning Post'un haberine göre, Pekin Kış Olimpiyatları dolayısıyla Çin'in başkenti Pekin'e giden Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü.

Olimpiyat Oyunları açılışı öncesinde, liderlerin televizyonda yayınlanan görüşmesinde Putin, Çin ve Rusya'nın, dış ilişkilerden ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda birbirini desteklediğini ifade etti.

Rusya'dan Çin'e doğal gaz tedarikinin iki ülke arasındaki enerji iş birliğini artıracağını belirten Putin, Moskova'nın Pekin ile olan bağlarını "benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.

Putin, "İki ülke olarak ilişkimiz, dostluk ve stratejik ortaklık ruhu açısından gerçekten benzeri görülmemiş şekilde ve ikili ilişkiler karşılıklı gelişmeyi kolaylaştıran ve aynı zamanda kalkınmada birbirini desteklemeye yardımcı olan iyi bir ilişki örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin Çin-Rusya ilişkilerine daha fazla canlılık kazandıracağını söyledi.

Öte yandan, görüşme öncesi Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, her iki ülkenin de Asya-Pasifik'te çatışmayı tetiklemek isteyen "blok" oluşumuna karşı olduğunu kaydetti.

Putin'in bu ziyareti ayrıca, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, 4-24 Şubat'ta Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde düzenleniyor.

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Rusya Devlet Başkanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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