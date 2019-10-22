Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme...
1 saat önce
Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:00 Kaynak: AA
Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak"
Türkiye ile Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı! İşte anlaşmanın detayları Türkiye ile Rusya arasında yapılan mutabakat sonrası Altun açıklama yaptı: Tarihi bir başarı ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması: NATO müttefikiyle asla savaşmayacağız Türkiye ile Rusya arasında imzalan mutabakatta dikkat çeken 29 Ekim detayı