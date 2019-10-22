Son Dakika Haberleri: Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme...
Son Dakika Güncel Putin: 'Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme...

Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme...

1 saat önce

Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak"

Putin:

Putin: "Çok uzun bir çalışmadan sonra alınan karar Suriye'nin Türkiye sınırındaki sorunu çözüme kavuşturacak"

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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