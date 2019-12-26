Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü - Son Dakika

Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya meselesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki taraf da krizin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğu ile uluslararası toplumun Libya meselesi çözümü konusundaki çabalarının desteklendiği belirtildi." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla yapılan Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi'nin de görüşmede ele alındığı kaydedilen açıklamada, Minsk anlaşmalarının uygulanması ve Donbas'ın özel statüye kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'deki durumun bazı yönleriyle ele alındığı belirtildi.

Netanyahu ile bölgesel konular görüşüldü

Ayrıca, Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Bölgesel konuların ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin'in 2020'de İsrail'e yapması beklenen ziyaret bağlamında ikili ilişkiler görüşüldü." ifadesi kullanıldı.

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri!

Son Dakika Haberleri
02:30 "Başbağlar Katliamı" davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü - Son Dakika
02:20 Kolombiya'da sel: 7 ölü - Son Dakika
02:17 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - Son Dakika
02:16 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
02:07 Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 02:35:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, Conte ve Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]