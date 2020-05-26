Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında zirve noktasının geçildiğini açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yeni tip korona virüs salgınındaki son durumu değerlendiren Putin, "Uzmanların görüşüne göre zirve noktasını geçmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Şoygu ise ordudaki korona virüs vakalarına değinerek, "Mart ayının başından itibaren 5 bin 500 askeri personel korona virüse yakalandı. Bugün itibariyle iyileşen personelin sayısı 3 bin 500'ü buldu" şeklinde konuştu.



Öte yandan Rusya'da 12 Mayıs'ta karantinadan çıkışın ilk etabının gerçekleştirilmesinin ardından ülkede iç turizm seferlerinin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlatılacağı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, "Bizim için önemli olan karantina uygulamasının kontrollü ve dikkatli şekilde esnetilerek iç turizmin tekrar başlatılması. 1 Haziran'dan itibaren önce sağlık lisanslı senatoryumlar açılacak. Ardından da etaplar halinde oteller ve plajlar" ifadelerini kullanmıştı. Çernışenko uluslararası turizm için görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken, "Dış turizm açıldığında Rusya'ya gelmek isteyenler 2 haftalık karantina sürecine alınacak ve masrafları kendileri karşılayacak" ifadelerini kullanmıştı.



Korona virüs test sayısının 9 milyonu geçtiği Rusya'da ülke genelinde vaka sayısı 362 bin 342'ye, can kaybı sayısı ise 3 bin 807'ye yükseldi. - MOSKOVA