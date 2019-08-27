Son Dakika Haberleri: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarını gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarını gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:29 Kaynak: AA
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