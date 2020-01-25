Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.
Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.
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