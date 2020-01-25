Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a, gönderdiği telgrafla Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenler ve büyük çaplı yıkımlar nedeniyle başsağlığı diledi.

Putin, "Rusya, bu felaketin sonucunda sevdiklerini kaybedenlerin acı ve kederlerini paylaşıyor, tüm yaralıların en hızlı şekilde iyileşmesini umuyor." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Elazığ, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor
Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 19:30:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]