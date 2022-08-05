Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması

05.08.2022 17:00
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olması gerektiğini söyledi.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi kentinde Rus Sanatoryum'daki görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, müzakere edilecek konulara değindi.

Erdoğan'ı Rusya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Putin, İran'ın başkenti Tahran'da bugünkü görüşme hususunda anlaştıklarını ifade etti.

Putin, bu görüşme öncesinde Rus hükümetinin ekonomiden sorumlu heyetinin Erdoğan'ın davetiyle bugün yapılacak görüşme öncesinde Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de ikili iş birliğinin tüm önemli boyutlarını heyetlerin ele aldığını aktardı.

"TürkAkımı, eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 57 arttığını vurgulayan Putin, hatta mayıs dahil bu yılın ilk aylarında ticaret hacminin iki kat arttığını kaydetti.

Putin, iki ülkenin gerçekleştirdiği birçok stratejik proje olduğunu aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji konusundaki projeleri hatırlatan Putin, şöyle devam etti:

"Bir de şunu kaydetmekte yarar görüyorum; bir süre önce inşaatını tamamladığımız TürkAkım doğal gaz proje hattı, Rus doğal gazını Avrupa'ya sevk eden önemli hatlardan biri haline geldi. TürkAkımı, diğer yönlere doğal gaz sevk eden hatlardan farklı olarak düzenli ve eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa'ya da tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye'ye minnettar olmalıdır."

Putin, Türkiye'ye petrol, kömür ve doğal gazı herhangi bir sıkıntı çekmeden ihraç ettiklerinin altını çizdi.

Erdoğan'a tahıl sevkiyatındaki katkısından dolayı teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatıyla ilgili sorunun çözüldüğünü ve sevkiyatın başladığını vurgulayan Putin, bu paket tedbirlerinin alınmasından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Putin, Rus gıda ürünleri ve gübresinin bu şekilde dünyaya açıldığını belirterek, "Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok hassas mesele. Bu ülkeler, gıda ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili ciddi problemlerin eşiğinde. Bütün bu ülkeler için sizin katılımınızla alınan buna benzer kararlar önemlidir. Bunun için sizlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus heyetinin, birkaç gün önce Türkiye'de sağladığı uzlaşılar doğrultusunda iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bugün bir mutabakat zaptı imzalanabileceği umudunu paylaştı.

Erdoğan ile görüşmesinde bölgedeki güvenlik konularını da ele alma fırsatı olacağına dikkati çeken Putin, "Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye ile Rusya, buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." dedi.

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Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi? Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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