Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme konusunda önceden anlaştıklarını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Lideri Putin'i K"endisiyle ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını bulacağız." sözleriyle Türkiye'de ağırlayacaklarını açıklamıştı. Gözler Rusya'ya çevrilirken mikrofon uzatılan Putin, Bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız." ifadelerini kullandı.

SEÇİM ÖNCESİ PLANLANAN GÖRÜŞMEYİ ERTELEMİŞLER

Putin, St. Petersburg'da Rusya- Afrika Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını, ancak görüşmenin Türkiye'de mi yoksa Rusya'da mı yapılacağı konusunda henüz anlaşmadıklarını söyledi.

"GÖRÜŞMEMİZİ ERTELEMİŞTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme planına ilişkin detay veren Rus lider Putin, ya kendisinin Türkiye'ye giderek ya da Erdoğan'ın Rusya'ya gelerek yüz yüze görüşme konusunda daha önce anlaştıklarını aktardı. Putin, aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti.

Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini dile getiren Putin, "Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız yok. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ TELEFONDA KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan ile telefonla da görüşmeyi planladıklarını anlatan Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz."

Ayrıca, Türkiye'nin esir Azov Taburu komutanlarını Ukrayna'ya vermesiyle, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na son vermesinin bir ilgisi olmadığına dikkat çeken Putin, "Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulundu. Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilme kararının lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkansızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.