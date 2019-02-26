Son Dakika Haberleri: Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

31 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladığını açıklandı. Açıklamada ikilinin Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu üçlü zirvenin İstanbul ayağını da ele aldığı ifade edildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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