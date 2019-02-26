Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
31 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladığını açıklandı. Açıklamada ikilinin Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Suriye
konulu üçlü zirvenin İstanbul
ayağını da ele aldığı ifade edildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:03 Kaynak: İHA
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