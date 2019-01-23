Putin: "Değerli Dostum Erdoğan, Ülkelerimiz Arasındaki İlişkilerin Bu Noktaya Gelmesi Sizin...
1 saat önce
Putin: "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur"
Putin
: "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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