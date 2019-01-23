Son Dakika Haberleri: Putin: "Değerli Dostum Erdoğan, Ülkelerimiz Arasındaki İlişkilerin Bu Noktaya Gelmesi Sizin...

Putin: "Değerli Dostum Erdoğan, Ülkelerimiz Arasındaki İlişkilerin Bu Noktaya Gelmesi Sizin...

1 saat önce

Putin: "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur"

Putin:
Putin: "Değerli dostum Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:54 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:43:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin: "Değerli Dostum Erdoğan, Ülkelerimiz Arasındaki İlişkilerin Bu Noktaya Gelmesi Sizin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]