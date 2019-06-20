Son Dakika Haberleri: Putin'den "ABD-İran çatışması felaket olur" uyarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Putin'den "ABD-İran çatışması felaket olur" uyarısı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir.

Putin'den
Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu mülteci akınını artırır." uyarısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:03 
İran, Vladimir Putin, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı! Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:32:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Putin'den "ABD-İran çatışması felaket olur" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]