Putin'den "ABD-İran çatışması felaket olur" uyarısı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:03
Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD ile İran
arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD'yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Orta Doğu
mülteci akınını artırır." uyarısında bulundu.
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