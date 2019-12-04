Son Dakika Haberleri: Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar
Son Dakika Dünya Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar - Son Dakika Dünya

Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar

6 saat önce

Rusya, ABD'nin uzayda askeri operasyon çalışmasını eleştirdi

Putin'den ABD'ye suçlama: Uzayı askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyorlar, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin uzayı askeri operasyonların cephesi yapmayı planladığını belirterek, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.


Putin, Soçi'de düzenlenen Rus Deniz Filosunun gelişmesi ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, uzayda askeri harekat yapılması çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:58 
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