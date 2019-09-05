Son Dakika Haberleri: Putin'den Abe'nin İkinci Dünya Savaşı barış anlaşması çağrısına yanıt
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Putin'den Abe'nin İkinci Dünya Savaşı barış anlaşması çağrısına yanıt

3 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı açıklamada, Japonya'nın ABD'yle olan askeri bağlarının ve diğer birçok meselenin iki ülke arasındaki İkinci Dünya Savaşı barış antlaşması imzalamasını zorlaştırdığını söyledi.

Putin'den Abe'nin İkinci Dünya Savaşı barış anlaşması çağrısına yanıt, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı açıklamada, Japonya'nın ABD'yle olan askeri bağlarının ve diğer birçok meselenin iki ülke arasındaki İkinci Dünya Savaşı barış antlaşması imzalamasını zorlaştırdığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İkinci Dünya Savaşı barış anlaşmasını imzalama çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus lider, ancak gelecekte bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini umduğunu, ancak bununla birlikte ve iki ülkenin uzun vadeli farklılıklarını çözebileceğini umduğunu söyledi. Putin, "Maalesef ve ne yazık ki bizim için askeri, savunma ve güvenlik sorunları var. Japonya'nın ABD de dahil olmak üzere üçüncü ülkelere vermiş olduğu taahhütleri anlamak zorundayız" dedi.

Putin ve Abe, bugün Vladivostok'ta bir görüştürme gerçekleştirmiş, görüşmede, Rusya ile Japonya arasındaki ticari ilişkilere değinen Abe, ilişkilerde atılacak doğal adımın, iki ülkenin liderinin "tarihi görevi" olduğunu söylediği bir barış anlaşması imzalamak olacağını söylemişti. Abe, "Vladimir, hadi hedefimize ulaşana kadar her zaman ileri gitmek için her şeyi birlikte yapalım" demişti.

(İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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