Putin'den, Afganistan'ın yeniden inşasında ABD için "yükümlülük" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Putin'den, Afganistan'ın yeniden inşasında ABD için "yükümlülük" açıklaması Açıklaması

10.06.2022 18:39
Putin'den, Afganistan'ın yeniden inşasında ABD için "yükümlülük" açıklaması Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile müttefiklerinin, Afganistan'ın yeniden inşasında mali yükümlülükleri üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile müttefiklerinin, Afganistan'ın yeniden inşasında mali yükümlülükleri üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Putin ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Kremlin Sarayı'ndaki görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, Rusya'nın, Türkmenistan'ın ekonomi alanında en büyük ortaklardan olduğunu belirterek, "Geçen yıl ikili ticaret 865 milyon dolar seviyesine ulaştı, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 45 arttı." dedi.

Rusya ve Türkmenistan'ın enerji alanında da iş birliği yaptığına dikkati çeken Putin, sanayi alanında ortak projelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Berdimuhammedov ile Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Bildirisi'ni imzaladıklarını dile getiren Putin, söz konusu bildirinin siyaset, ticaret, kültür, güvenlik, biyoloji ve bilgi alanlarında ilerideki ortak çalışmalar konusunda öncelikleri içerdiğini dile getirdi.

"Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne saygı duyuyoruz"

Bölgesel ve uluslararası meselelere değinen Putin, Rusya ile Türkmenistan'ın pozisyonlarının birçok konuda uyuştuğuna işaret ederek, "Rusya ve Türkmenistan, Hazar Denizi devletleri ile güvenliğin sağlanması, ekonomik ortaklığın derinleştirilmesi, doğal kaynakların ve çevrenin korunması gibi alanlarında ortak çalışmalara önem veriyor. Aşkabat'ta 6. Hazar Zirvesi ve Moskova'da 2. Hazar Ekonomik Forumu için hazırlıklar aktif şekilde sürüyor." dedi.

"Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne saygı duyduklarını" dile getiren Putin, Türkmenistan ile uluslararası arenadaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

"ABD ile müttefikleri, Afganistan'ı kritik noktaya getirdi"

Berdimuhammedov ile görüşmede Afganistan'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Putin, bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Kesin ortak görüşümüze göre, ABD ile müttefiklerinin, Afganistan'ın yeniden inşasında, özellikle de mali yükümlülükleri üstlenmesi gerekiyor. Bunların 20 yıllık varlığı, ülkeyi kritik noktaya getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Afganistan meselesine ilişkin Moskova Formatı İstişareler kapsamında çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Devletimiz, birçok alanda yeterli potansiyele sahip"

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da Rusya ile ilişkilerin çeşitli yönlerde geliştiğini belirterek, "Devletimiz, sanayi, ulaştırma, enerji, tarım ve birçok alanda karşılıklı ticaret ve yatırım hacmini ve ortak projelerin sayısını arttırmak için yeterli potansiyele sahip." açıklaması yaptı.

Rusya ile Hazar Denizi'nde hem ikili hem de çok taraflı formatlarda yoğun iş birliği sürdürdüklerine dikkati çeken Berdimuhammedov, Putin ile siyasi diplomatik diyaloğu devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den, Afganistan'ın yeniden inşasında ABD için 'yükümlülük' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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