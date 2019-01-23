Putin'den Akkuyu ve Türk Akımı Açıklaması
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu Nükleer Santrali'nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Türk Akımı boru hattının 2019 sonuna kadar işler hale geleceğini, 2023 yılına kadar ise Akkuyu
Nükleer Santrali'nin faaliyete geçeceğini umut ettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı boru hattının faaliyete geçme tarihini açıkladı. Putin, Rusya ortaklığıyla inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılında çalışacağını umduğunu söyledi. Putin, "Plana göre, Akkuyu Nükleer Santrali'ni inşa etmek için geniş çaplı bir proje yürütülüyor ve 2023'te başlatmayı düşündüğümüz ilk enerji ünitesinin inşaatı devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Putin, Türk Akımı'nın yılsonuna kadar başlatılmasını istediğini söyledi. Putin, Türk Akımı hattının kara kısmının bu yılın sonuna kadar hazır olacağını umut ettiğini söyledi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:57 Kaynak: İHA
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