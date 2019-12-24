Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Son Dakika

Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.

Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı. Rus lider Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Aliyev'in doğum gününü kutladı.


Putin, telefon görüşmesinde "Liderliğiniz altında Azerbaycan sosyoekonomik gelişmesi yolunda emin adımlarla ilerliyor ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirmek için kişisel katkınız oldukça fazla. Aramızda gelişen güvene ve karşılıklı anlayışa gerçekten değer veriyorum. Rusya ve Azerbaycan halklarının yararına verimli ortak çalışmalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan telefon görüşmesinde iki lider, ikili ilişkiler konularını da ele aldı. - MOSKOVA

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:34 Kaynak: İHA
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