Putin'den Avrupa'ya doğal gaz önerisi: Türkiye merkez olsun - Son Dakika
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Putin'den Avrupa'ya doğal gaz önerisi: Türkiye merkez olsun

13.10.2022 00:35
Putin'den Avrupa'ya doğal gaz önerisi: Türkiye merkez olsun

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım hatlarındaki hasarın ardından Avrupa'ya doğal gaz arzında Türkiye'nin ana rota haline getirilebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım hatlarındaki hasarın ardından Avrupa'ya doğal gaz arzında Türkiye'nin ana rota haline getirilebileceğini söyledi. Putin Avrupa'ya arzı artırmaya hazır olduklarını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık Denizindeki Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın ardından bu gazın Türkiye'ye yönlendirilebileceğini ve Türkiye'de Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturulabileceğini söyledi.

Çarşamba günü katıldığı Moskova Enerji Haftası etkinliğinde açıklamalarda bulunan Putin, "Kuzey Akım boru hatlarında kaybolan gazı, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e aktarabilir ve böylece, Avrupa için en büyük gaz dağıtım merkezini Türkiye'de oluşturarak burayı doğal gaz arzımızın ana rotası haline getirebiliriz" diye konuştu.

Rusya'nın doğal gaz arzettiği coğrafyayı genişletmeyi sürdüreceğini kaydeden Putin, "Bu elbette, eğer ortaklarımız ilgi gösteriyorsa gerçekleşir. Ekonomik yapılabilirlik de elbette önemlidir" diye konuştu.

Söz konu su açıklamalar, Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapacağı görüşmenin öncesinde geldi.

Türkiye: Teknik açıdan mümkün

Türkiye ise Putin'in önerisine yeşil ışık yaktı.Türk basınına yansıyan haberlere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Putin'in sözleri ile ilgili "Tam teşekküllü çalışma gerektiriyor. Ancak teknik olarak mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası terörizm" suçlaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarında sabotaj sonucu meydana geldiği sızıntılarla ilgili Batılı ülkelere yönelik suçlamasını da tekrarladı. Putin, "ucuz Rus gazının akışını durdurmak suretiyle Avrupa'ya zarar vermek amacıyla boru hatlarına saldırı düzenlendiğini" savundu.

"Kuzey Akım 1 ve 2'ye yapılan sabotaj, ucuz enerji arzını bloke etmek suretiyle koca bir kıtanın enerji güvenliğini baltalama amacı güden bir uluslararası terörizm eylemidir" diye konuşan Putin, "Kuzey Akım'a yapılan sabotajın arkasında, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri zedelemek isteyenler vardır" dedi. Putin, durumdan ABD, Polonya ve Ukrayna'nın fayda sağladığını söyledi.

Konuyla ilgili incelemeler sürerken, Avrupa ülkeleri, boru hatlarının "sabotaja" uğradığı ihtimali üzerinde duruyor. Ancak Batılı ülkeler "sabotaj"ın arkasında kimin olduğuyla ilgili isim telaffuz etmekten kaçınıyor.

Gazprom: Tamirat 1 yılı bulur

Rus devletine bağlı doğal gaz şirketi Gazprom'un CEO'su Aleksey Miller ise, Kuzey Akım boru hatlarının tamiratının en az bir yıl alacağını söyledi.

Çarşamba günkü enerji konferansında açıklamalarda bulunan Miller, Rusya'nın hatların zarar gören bölgelerini teftiş etmesine hala izin verilmediğini belirterek Putin'in Türkiye'nin doğal gaz dağıtım merkezi haline getirilmesi önerisini de tekrarladı.

Almanya Kuzey Akım 2'den gaz istemiyor

Putin, ayrıca Kuzey Akım 2 boru hattının sağlam kısmını kullanarak Avrupa'ya gaz tedariği yapabileceklerini de belirtti. Boru hatlarının tamir edilmesinin mümkün olduğunu kaydeden Rusya lideri, bu yöndeki kararı Rusya ve Avrupa'nın alması gerektiğini belirtti.

Putin'in Avrupa'ya gazı Kuzey Akım 2 üzerinden sevk etme önerisine, Almanya'dan ret yanıtı geldi. Çarşamba günü olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan hükümet sözcüsü, Almanya'nın Kuzey Akım 2 üzerinden doğal gaz almasının ihtimal dahilinde bulunmadığının altını çizdi. Rusya'nın, istediği takdirde gaz sevkiyatını Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden sürdürebileceğini aktaran sözcü, "Bu boru hattına henüz bir ambargo uygulamamaktayız" dedi.

Avrupa, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana tarihi bir enerji kriziyle boğuşuyor.

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Kaynak: Deutsche Welle

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

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