Putin'den Batı'ya ültimatom: Bizi provoke etmeyin pişman olursunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı geleneksel Federal Meclis konuşmasında, Moskova'ya düşmanca yaklaşanları uyardığını ifade ederek, "Köprüleri yakmak istemiyoruz, herkesle iyi ilişkiler istiyoruz ama eğer birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık sayarsa, şunu bilmeli ki Rusya'nın cevabı simetrik, hızlı ve sert olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl 21 Nisan'da düzenlenen Federal Meclis Konuşması'nda, tüm ülkeleri Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmemeleri konusunda uyararak, "Kırmızı çizgiyi geçmeyin. Bizi provoke etmeyin, yoksa hiçbir zaman bu kadar pişman olduğunuzu hatırlayamayacağınız sonuçlarla karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YI SUÇLAMAK SPOR HALİNE GELDİ

Rusya'nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, "Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya'yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi" diye konuştu.

BATI, LUKAŞENKO'YA SUİKAST PLANINA SESSİZ KALDI

Putin, Batı medyası ve liderlerin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yönelik suikast ve darbe planına ilişkin gelişmelere sessiz kaldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Beyaz Rusya lideri Lukaşenko hakkında farklı bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ancak suikast faaliyeti çok fazla" dedi.