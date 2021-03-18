Rusya lideri Vlamidir Putin, kendisine "katil" nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden için, "Ona sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. - Son Dakika

Rusya lideri Vlamidir Putin, kendisine "katil" nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden için, "Ona sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.
18.03.2021 14:47
Rusya lideri Vlamidir Putin, kendisine "katil" nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden için, "Ona sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Vlamidir Putin, kendisine "katil" nitelendirmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden için, "Ona sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
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