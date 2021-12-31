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Putin'den Biden'a "yaptırımlara karşı ilişkilerin kopacağı" uyarısı - Son Dakika

Putin'den Biden'a "yaptırımlara karşı ilişkilerin kopacağı" uyarısı

31.12.2021 04:06
Putin'den Biden'a "yaptırımlara karşı ilişkilerin kopacağı" uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesiyle ilgili ülkesine karşı yaptırım uygulanması durumunda, ABD Başkanı Joe Biden'a "ilişkileri koparacağı" uyarısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesiyle ilgili ülkesine karşı yaptırım uygulanması durumunda, ABD Başkanı Joe Biden'a "ilişkileri koparacağı" uyarısı yaptı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Biden'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin 50 dakika sürdüğünü ve "ciddi" olduğunu belirten Uşakov, "Gerçekleşen görüşmeden memnunuz. Çünkü görüşme açık, net ve dolu idi. Genel olarak, görüşme yapıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsatan Uşakov, söz konusu tekliflerin görüşmede ele alındığını söyledi.

Uşakov, "Amerikan tarafının, bu belgelerde yer alan Rusya'nın endişelerinin mantığını ve özünü anlama arzusu göstermesi önemlidir." dedi.

Rusya ve ABD arasında bu konuda gerçekleşecek müzakerelerin önemine işaret eden Uşakov, "Putin, bu müzakerelerdeki sonuca ihtiyacımız olduğunu ve Rusya'nın güvenliğini sağlama yönünde sonuçlar elde etmeye çabalayacağımızı vurguladı. Biden, bu görüşe katıldı, ciddi şekilde bunu kayda aldı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna meselesi

Görüşmede, Ukrayna meselesinin de ele alındığını kaydeden Uşakov, "Biden, çok net şekilde, ABD'nin Ukrayna'da silah konuşlandırma niyetinde olmadığını belirtti. Putin de bu konuya, ABD'ye ilettiğimiz belgelerde önemli yer ayrıldığını dile getirdi." dedi.

Uşakov, "Putin, bu zor durumda, Amerikan sınırlarında silahlar konuşlandırıldığında ABD'nin davranacağı gibi davranacağımızı vurguladı." şeklinde konuştu.

Yuriy Uşakov, şunları kaydetti:

"Biden, Ukrayna sınırında gerilimin artması durumunda, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı ekonomi, finans ve askeri alanda geniş çaplı yaptırım uygulayacağına dikkati çekti. Ancak, Putin, buna tepki vererek, Batı'nın benzeri görülmemiş yaptırımları belirli koşullarda uygulamayı kararlaştırmasının, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen koparılmasına yol açabileceğini ve Batı ile ilişkilere ciddi şekilde zarar verileceğini söyledi. Putin, bunun büyük hata olacağını belirtti. Bu tür hata son 30 yılda çok yapıldı. Bu nedenle, bu durumda başka hataların yapılmaması gerekiyor."

Nükleer silah

Putin ve Biden görüşmesinde, nükleer silah konusunun da ele alındığını aktaran Uşakov, "Biden'ın görüşme sırasında nükleer savaşın başlatılmaması gerektiğini ve bu savaşın kazanılamayacağını defalarca vurgulaması çok önemli. Amerikalılar, ABD ve Rusya'nın, dünyada en büyük nükleer potansiyeline sahip olduğunu anlıyor." dedi.

Uşakov, Biden'ın Rusya ve ABD'nin Avrupa'da ve başka yerlerde barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynaması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Rusya ve ABD arasında diyaloğun sürdürülmesi önemine işaret eden Uşakov, "Biden, bu konuda ileride bizimle bu şekilde pozisyon sergileyeceğini teyit etti." ifadelerini kullandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Putin'den Biden'a "yaptırımlara karşı ilişkilerin kopacağı" uyarısı - Son Dakika
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