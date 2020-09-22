- Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi - Son Dakika

- Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi

- Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada korona virüs salgına değinerek, "Rusya, Birleşmiş Milletler'e nitelikli yardımlar sağlamaya hazır.

- Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada korona virüs salgına değinerek, "Rusya, Birleşmiş Milletler'e nitelikli yardımlar sağlamaya hazır. Bu anlamda BM'nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz" dedi.

Bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu toplantısında ülke liderlerinin konuşmaları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı konuşmada BM'nin kuruluş amacına değinerek, "1945'te Nazizm yenildi, saldırganlık ve nefret ideolojisi çöktü. İttifak deneyimi ve ruhu, barış ve ortak zafer için ödenen büyük bedelin anlaşılması, savaş sonrasındaki dünya düzenini inşa etmeyi mümkün kıldı. Bu düzenin temeli, bugüne kadar uluslararası hukukun ana kaynağı olarak kalan BM Tüzüğü oldu" dedi.

Birleşmiş Milletler'in günümüze kadar süren icraatlarından övgüyle bahseden Putin, "Geride kalan 10 yıla baktığımızda, Soğuk Savaş döneminin tüm karmaşıklıkları, köklü jeopolitik değişimler, günümüz küresel siyasetindeki entrikalar dikkate alındığında BM'nin dünyayı korumak, halkların ve kıtaların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek ve yerel krizlerin üstesinden gelmeye yardım etmek olan ana misyonunu hakkıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Daimi üyelerin veto hakkı korunmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüyle BM'nin yapısını her dönemde eleştirmesi üzerine başlayan tartışmalara katılan Putin, Rusya'nın da bulunduğu 5 ülkenin BM'deki veto haklarının korunması gerektiğini savunarak, "BM'nin bu muazzam potansiyeli ve deneyimi, ilerlemek için gereklidir ve iyi bir temel teşkil etmektedir" dedi. Putin, "Elbette yaşanan değişiklikler BM'nin ana organı olan Güvenlik Konseyi üzerinde, BMGK'nın reformuyla ilgili yaklaşımlara ilişkin tartışmalar üzerinde etkili oldu. Güvenlik Konseyi, tüm ülkelerin çıkarlarını daha bütüncül şekilde gözetmeli ancak daha önce olduğu gibi küresel yönetim sisteminde kilit unsur görevi görmeli. Bu, daimi üyelerin veto hakkı korunmadan sağlanamaz. İkinci Dünya Savaşı'nda galip gelen 5 ülkenin bu hakkı bugünkü askeri ve politik dengeyi sağlıyor" dedi.

"Uzmanlar, salgın nedeniyle ortaya çıkan sosyoekonomik şokun boyutunu henüz hesaplayamadı"

Konuşmasında korona virüs salgınının dünyaya etkilerinin dehşet verici boyuta uzandığını belirten Putin, "Hepimiz temelde tek bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Hastalık milyonlarca insanı etkiledi. En değerli şey olan insan hayatını. Karantinalar, sınırların kapatılması, farklı bölgelerde yaşayan insanlara sorunlar çıkardı. Bunların tümü bugünün gerçeklikleridir. Uzmanlar, salgın nedeniyle ortaya çıkan sosyoekonomik şokun boyutunu henüz hesaplayamadı" dedi.

Küresel ekonominin rotasyonunun çok uzun zaman alacağını ifade eden Putin, "Daha önceden uygulanan kriz karşıtı önlemler her zaman işe yaramayacaktır. Yeni ve aynı olmayan çözümler gereklidir. Bunları ancak birlikte çözebiliriz. Hem BM hem de G20 ülkelerinin salgın nedeniyle zor zamanlar geçiren ve temel ihtiyaçlara gereksinim duyan hükümetlere destek vermesi önemli bir görevdir" diye konuştu.

BM personeline Rus aşısı önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus bilim adamlarının geliştirdiği "Sputnik-V" adlı korona Virüs aşısı ile ilgili BM'ye öneride bulunarak, "Rusya, Birleşmiş Milletler'e nitelikli yardımlar sağlamaya hazırdır. Bu anlamda BM'nin gönüllü olan örgüt ve birim çalışanlarına aşı uygulamasını ücretsiz sağlamak istiyoruz" dedi.

"Yenilikler dijital gelişimde kontrolsüz bir şekilde yayılma eğiliminde"

Covid-19 salgınından sonra birçok ülkenin yeni deneyimler oluşturduğuna dikkat çeken Putin, "Salgın birçok teknolojik ve insani konuda keskin bir değişime neden oldu. Bu nedenle dijital gelişim, eğitim, ticaret, hizmet sektöründeki sistemin hızlanması ve uzaktan eğitim gibi sistemler hızla gelişti. Ancak yenilikler dijital gelişimde kontrolsüz bir şekilde yayılma eğilimindedir. Bu geleneksel silahlar gibi riskli boyutlara ulaşabilir" diye konuştu.

"Siber güvenlik ve dijital teknolojiler BM'de tartışmaya açılmalı"

"Radikal ve aşırılık yanlıları bu kontrolü ele alırsa sadece çatışma bölgelerinde değil, müreffeh ülkeler için büyük riskler ortaya çıkabilir" diyen Putin, "Bu bağlamda siber güvenlik ve dijital teknolojiler BM'de tartışmaya açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ABD ile görüşmeler yapıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3 Anlaşması) uzatılması konusunda görüştüklerini açıklayarak, "Rusya, bölgesel kriz ve çatışmaların barışçıl, siyasi ve diplomatik çözümünü desteklemek ve stratejik istikrarı sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir" dedi.

Öncelikle çözülmesi gereken meselenin Şubat 2021'de sona erecek olan Rusya ve ABD arasındaki Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması olduğunu vurgulayan Putin, "Buna dair ABD'li ortaklarımızla görüşmeler yapıyoruz. Buna ilaveten yeni füzelerin konuşlandırılmasında karşılıklı kısıtlamalara güveniyoruz" şeklinde konuştu.

- Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi - Son Dakika


Son Dakika

WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim "Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?         
08:59
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 03:50:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Putin'den BM personeline ücretsiz Rus korona virüs aşısı önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei