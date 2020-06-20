Putin'den büyük zaferin 75. yılına özel makale - Son Dakika

Putin'den büyük zaferin 75. yılına özel makale

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2.Dünya Savaşı'nda Rusların Nazilere karşı savaşı kazanması hakkında "Büyük Zaferin 75. Yılı" başlıklı bir makale yazdı.

Putin'den büyük zaferin 75. yılına özel makale, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2.Dünya Savaşı'nda Rusların Nazilere karşı savaşı kazanması hakkında "Büyük Zaferin 75. Yılı" başlıklı bir makale yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2.Dünya Savaşı'nda Rusların Nazilere karşı savaşı kazanması ile ilgili bir makale kaleme aldı. Putin, makalesine "Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk" başlığını attı. Devlet Başkanı, makalesini yalnızca arşiv materyallerine, tanıkların ifadelerine dayanarak kaleme alırken, her türlü ideolojik ve politize edilen spekülasyonları bir kenara bıraktı. Putin, 2. Dünya Savaşı'na yol açan sebeplerin analizini sürdürmeyi teklif etti. Putin makalesinde "Tüm devletleri Rusya'nın son yıllarda yaptığı gibi arşivlerini açma sürecini başlatmaya, daha önce bilinmeyen savaş öncesi ve savaş dönemi belgelerini yayınlama" çağrısında bulundu.

Putin, dünya savaşının nedeni olarak, devlet egoizmi, korkaklık, güç kazanan saldırgana göz yumma, siyasi elitlerin uzlaşma aramaya hazır olmamasını gösterdi. Sovyet halkının Nazi Almanyası'nın yenilgiye uğratılmasında yaptığı belirleyici katkının altını çizen Putin, 9 Mayıs tarihinin Rusya için neden önemli bir bayram olduğunu anlattı. Putin, "22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği, neredeyse tüm Avrupa'nın endüstriyel, ekonomik, askeri potansiyelinin hizmet ettiği dünyanın en güçlü, mobilize ve eğitimli ordusuyla karşı karşıya geldi. Toplamda Sovyetler, Hitler karşıtı koalisyonun tüm askeri çabalarının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirdi. Yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşı, cephelerde, Alman esaretinde, açlıktan ve bombardımanlardan, Nazi ölüm kamplarının gettolarında ve fırınlarında hayatını kaybetti. Sovyetler, vatandaşlarının 7'de birini, İngiltere 127'de birini, ABD ise 320'de birini kaybetti" dedi.

Hitler Almanyası'nın planlarına açıklık getiren Putin, "Nazi stratejistleri büyük, çok uluslu devletin kendi başına kolayca ezilebileceğine inanıyordu. Ani savaşın, savaşın acımasızlığının ve dayanılmaz güçlüklerin etnik gruplar arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak şiddetlendireceğini ve ülkenin parçalara ayrılabileceğini umuyorlardı. Ancak ilk günlerden bu Nazi planının başarısız olduğu anlaşıldı. Halkların dostluğu, yardımlaşmaları, düşman için yıkılmaz bir kale haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rus Başkan, kurtarıcıların ve işgalcilerin birbirleriyle eşit tutulmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Başkan, bazı ülkelerde Nazilerle iş birliği yaparak, kendilerini kirletenlerin birdenbire 2. Dünya Savaşı gazileriyle eş tutulmasının şaşkınlığa neden olduğunu ifade etti.

Putin, müttefiklerin Nazi siyasi ve savaş suçlularını cezalandırmak için tasarlanmış, Uluslararası Savaş Mahkemesi'ni birlikte kurduklarını hatırlatarak, "Mahkemenin kararlarında, soykırım, etnik ve dini temizlik, Yahudi düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığa karşı işlenen suçlara net yasal nitelikler kazandırıldı. Nürnberg Mahkemesi, direk ve net bir şekilde Nazilerin suç ortaklarını, farklı türden işbirlikçilerini de kınadı" dedi.

Putin, çoğu ülkenin hedeflerine ulaşmak için Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarının sayısını ve kapsamını artırdığını aktarırken, ülkelerin kendilerini haklı göstermek ve Rusya'ya suçluluk duygusu yaşattırmak istediğini vurguladı.

Farklı ülkelerden önde gelen bilim insanlarının geniş şekilde temsil edildiği akademik bilim çevrelerinin geçmiş olayları araştırması gerektiğini dile getiren Putin, Rusya'nın belgelere dayalı olarak, doğrulanmış tarihsel gerçekleri kararlılıkla savunacağını vurguladı. Savaştan çıkarılan derslere değinen Putin, "Geçmiş ve gelecek karşısındaki sorumluluğumuz, korkunç trajedilerin tekrarlanmasına izin vermemek için her şeyi yapmaktır. Tarih derslerini unutmak kaçınılmaz olarak ağır bir bedel ödetiyor" dedi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 06:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den büyük zaferin 75. yılına özel makale - Son Dakika

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