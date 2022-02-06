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Son dakika haberleri! Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

06.02.2022 20:15
Son dakika haberleri! Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

Son dakika haberine göre Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafıRUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten telgraf gönderdi.

Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in telgrafına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Etiyopya Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini sundu. Erdoğan, Abiy Ahmed Ali'nin paylaşımını kendi Twitter hesabında alıntılayarak teşekkür etti.

Haber:  ANKARA,


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Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı - Son Dakika


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