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Son dakika haberi: Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2)

06.02.2022 21:51
Son dakika haberi: Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2)

Son dakika haberlerine göre Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2)İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUCumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede;

Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2)

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından, Herzog'a teşekkür etti.

Haber: ANKARA,


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Putin'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telgrafı (2) - Son Dakika


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