Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. - ANKARA

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Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

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