Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:48 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
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