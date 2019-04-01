Son Dakika Haberleri: Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:48 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika
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