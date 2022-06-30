Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin, Karadeniz'deki Ukrayna'ya ait Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı. Moskova, bu hamleyle Birleşmiş Milletler'e Ukrayna'da mahsur kalan tonlarca tahılın çıkarılması için bir insani koridor açılması planını baltalamadıklarını göstermek istediklerini belirtti. Bu gelişmenin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den de geri adım niteliğinde bir hamle geldi.

"DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI

St. Petersburg'daki bir forumda konuşan Putin, "Rusya, stratejik istikrarın ve nükleer silahların önlenmesi için diyaloğa açık" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YI SUÇLADI

Putin ayrıca konuşmasında, Moskova'nın doğu Donbas bölgesindeki etnik Rusları ve Rusça konuşanları Kiev'in zulmünden korumak için işgal başlattığını söylerken, Ukrayna'yı "insanlığa karşı suç işlemek" ile suçladı.

UKRAYNA: RUSYA 35 BİN 450 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından beri toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini, Ruslara ait 217 uçak, 185 helikopter, 1572 tank, 3 bin 720 zırhlı araç, 781 top, 246 roketatar ve 103 hava savunma sisteminin imha edildiğini belirtti.