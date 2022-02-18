Putin'den "Donbas'tan Rusya'ya tahliye edilenlere para desteği" talimatı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'tan Rostov'a tahliye edilecek kişilere 10 bin ruble verilmesi talimatı verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Donbas'tan Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye edilen kişilere ilişkin bazı detaylar paylaştı.

Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan'ın bölgeye gittiğini belirten Peskov, "Putin, tahliye edilecek her sığınmacıya 10 bin ruble verilmesi, konaklama ve sıcak yemek imkanlarının sağlanması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini duyurmuşlardı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.