Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı
30.10.2020 20:56
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" denildi.
(İHA)
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