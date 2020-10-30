Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

30.10.2020 20:56
Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" denildi.

(İHA)

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Deprem, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika


Son Dakika

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