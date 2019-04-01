Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutladı" denildi.
HABER: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:50 Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu
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