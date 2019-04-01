Son Dakika Haberleri: Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanımızın seçim başarısını kutladı" denildi.

HABER: ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:50 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel
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