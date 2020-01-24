Putin'den Filistinli askere jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin'den Filistinli askere jest - Son Dakika

Putin'den Filistinli askere jest

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Filistin'in Beytüllahim kentindeki Başkanlık Sarayında Putin'i karşılama töreni sırasında Filistinli bir askerin şapkası yere düştü. Durumu fark eden Putin, yere düşen şapkayı alarak askerin başına taktı.

(İHA)

Putin'den Filistinli askere jest

Vladimir Putin, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı
Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:15:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin'den Filistinli askere jest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]